Подмосковье 29 ноября 2023, 15:31 Станцию МЦД в Химках приведут к единым стандартам благоустройства к 2026 году

Читать 360tv в

Новый этап реконструкции начался на станции Химки. Облик платформы приведут к стандартам Московского центрального диаметра к 2026 году.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

На станции появится новая инфраструктура, установят современные переходы с эскалаторами, обновят платформы и кассы. Реконструкция проводится с учетом потребностей маломобильных людей. Ранее на станции Химки демонтировали свыше 30 торговых павильонов.

Реклама

«Мы приводим в городском округе Химки торговые объекты в соответствующий вид. Те объекты, которые уже все отработали, изжили, мы демонтируем, сносим и дальше будем рассматривать вопрос о размещении более современных, более качественных и доступных торговых территорий», — отметил заместитель главы администрации городского округа Химки Игорь Панчук.

Пять железнодорожных станций третьего центрального диаметра также ждет реконструкция. Это станции Левобережная, Химки, Подрезково, Сходня и Фирсановская.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».