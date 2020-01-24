Станцию МЦД Лобня благоустроили. Там появились удобные табло, пешеходная зона и стойки SOS

Конечную станцию маршрута МЦД-1 Лобня благоустроили. Там установили табло с расписанием, стойки SOS, погодные модули (навесы с лавочками) и обновили систему информирования. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

Восемь новых погодных модулей защитят пассажиров от ветра и осадков. Их соединили в три длинные конструкции общей длиной 48 метров.

Конструкции частично покрасили в цвет физалиса. Этот оттенок является отличительным для первого диаметра.

Для удобства пассажиров на станции разместили два дополнительных динамических табло. На них отображается информация о времени и месте прибытия ближайших поездов.

Помимо этого, в рамках благоустройства обновили систему освещения и провели ремонт кассового зала. Еще на платформах появилось четыре стойки SOS, на которых можно зарядить мобильные устройства.

Обустроили и пешеходную зону со стороны здания отдельно стоящей билетной кассы. Также подрядчик заменил покрытие платформ с устройством тактильной плитки в местах посадки и высадки пассажиров, установил скамейки и урны.

Для более удобной навигации установили дополнительные указатели путей, информационные стикеры, указатели направлений, стенды, знаки безопасности и плакаты с правилами оплаты проезда на МЦД.

Станция Лобня расположена на Савеловском направлении Московской железной дороги. Она является конечной станцией первого диаметра.

Московские центральные диаметры — масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье. Движение по МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск запустили 21 ноября 2019 года.