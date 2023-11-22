Подмосковье 22 ноября 2023, 14:54 Станцию МЦД «Лесной городок» в Одинцове благоустроят к концу года пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Вблизи станции МЦД-4 «Лесной городок» в Одинцовском округе продолжается благоустройство территории. Строители планируют завершить установку шумозащитных экранов, благоустройство подходов и монтаж ливневой канализации к 20 декабря.

Для удобства жителей в этом году там заасфальтировали пешеходную дорожку до подземного перехода и частного сектора, а также установили лавочки и урны. Помимо этого, подрядная организация РЖД продолжает устанавливать вдоль железнодорожных путей шумозащитные экраны и монтировать ливневую канализацию.

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«Шумозащитный экран будет полностью закончен 30 ноября. Работы по благоустройству и устройству ливневой канализации — 20 декабря», — рассказал заместитель руководителя проекта строительной компании Сергей Бардин.

Администрация Одинцовского округа продолжит благоустраивать прилегающую территорию в 2024 году. Рядом со станцией сделают сквер для отдыха, расширят парковочные места, а также установят камеры видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион».

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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