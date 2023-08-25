Подмосковье 25 августа 2023, 13:32 Станцию МЦД Лесной городок благоустроят в 2023 году пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Жители Одинцовского округа уже успели оценить обновленную станцию МЦД Лесной городок. Здесь сделали тротуары и парковки, но пока продолжается благоустройство прилегающей территории. Работы завершат до конца года.

Порядка 20 тысяч человек пользуются современным вокзалом станции МЦД Лесной городок. На площади обустроили разворотную площадку и остановочные павильоны для общественного транспорта. Также скорректировали расписание маршрута автобуса № 33.

Пассажирское движение по МЦД-3 открыли в Подмосковье с 17 августа. Уже работают 38 станций, на которых можно сделать пересадку на метро и МЦК. Это сократит время в пути для жителей Подмосковья на 43%.

Территории на 20 станциях уже благоустроили. Там отремонтировали дороги, пешеходные подходы, сделали комфортные зоны ожидания, обновили освещение и оборудовали остановки.

«На МЦД-3 будут курсировать „Иволги 3.0“ с новым дизайном и зарядками для самокатов — они еще быстрее предыдущих версий. Интервалы движения в час пик мы сократили с 15 до шести минут», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме того, в сентябре полноценно запустят МЦД-4. Маршрут будет насчитывать 37 остановочных пунктов. Жители смогут бесплатно пересаживаться на подземное метро и МЦК, а в перспективе — доезжать без пересадок и до семи вокзалов Москвы.

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