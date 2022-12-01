Подмосковье 01 декабря 2022, 14:30 Станцию МЦД «Южная Битца» построят в Ленинском округе за счет инвестора

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Архитектурный облик будущей станции МЦД «Южная Битца» одобрили в Подмосковье. Остановка появится в Ленинском округе в одноименном жилом комплексе.

Выход к станции спроектировали возле корпуса ЖК № 9. Это будет первая станция в Подмосковье, построенная за счет инвестора, рассказали в Минтрансе региона. Транспортная доступность станет лучше для порядка 20 тысяч жителей.

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На остановке обустроят платформу с навесом, кассовый павильон и пешеходный мост. Территорию станции благоустроят.

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Застройщик рассказал, что после согласования облика станции начнется разработка документов планировки. После этого начнется строительство.

ЖК «Южная Битца» находится в трех километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. По проекту, в нем будет построено 12 жилых корпусов, шесть из которых уже готовы. Также там появятся две школы, четыре детских сада и поликлиника. Работы планируют завершить в 2026 году.