Станцию МЦД-1 Новодачная в Долгопрудном благоустраивают. Первый этап завершится в этом году

Территории у станций МЦД благоустраивают и делают доступными для всех категорий граждан. Сейчас завершается первый этап благоустройства станции Новодачная в Долгопрудном.

Источник фото: телеканал «360»

«На данный момент выполняются работы по строительству пролетного строения, до конца года они будут закончены. В мае следующего года будет завершена работа по строительству конкорса пешеходного — это переход с одной стороны на другую. Эскалаторы, лифты для маломобильных групп населения и турникетная линейка», — рассказал о ходе работ Роман Джугостран, руководитель проекта.

Он отметил, что реконструкция остановочного пункта Новодачная проводилась в сложных условиях без остановки подвижного состава. Поэтому было решено построить временную платформу для прохода пассажиров.

О нововведениях на остановочном пункте рассказал Владимир Зайченко, представитель пресс-службы Московской железной дороги.

Источник фото: телеканал «360»

«Раньше здесь были две старые платформы, но в рамках реализации проекта МЦД мы построили новую платформу, сейчас продолжается работа по строительству конкорса», — уточнил Зайченко.

Владимир Зайченко добавил, что главная задача в рамках развития МЦД-1 и МЦД-2 — это увеличение количества путей на Рижском и Савеловском направлениях.

«До 2024 года от Москвы до Лобни мы построим два пути, одновременно сейчас на этом направлении идет реконструкция остановочного пункта Долгопрудная, и мы готовим к реконструкции остановочный пункт „Тимирязевская“, строим там временные платформы», — дополнил Зайченко.

В планах до 2024 года построить дополнительные пути на участках Москва — Нахабино, Москва — Лобня. Сейчас эти участки двухпутные, в будущем количество путей увеличат до четырех. Это позволит запустить дополнительные поезда.

МЦД-1 и МЦД-2 начали работать 21 ноября 2019 года. Принцип диаметров заключается в том, что они не прикреплены ни к какому вокзалу, а поезда ходят раз в пять-шесть минут.

Благодаря вводу новой тарифной системы, пассажиры МЦД смогут получить значительную экономию средств, которые раньше тратили на проезд. Так, при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75% при оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка».