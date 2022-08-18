Станцию Лесной городок в Одинцове модернизируют к концу года

В Одинцове продолжается реконструкция станции Лесной городок. К текущему моменту через нее каждый рабочий день проходит до трех тысяч пассажиров. Ожидается, что к 2023 году пассажиропоток возрастет до 5,5 тысячи человек в день.

Безопаснее и комфортнее ездить со станции станет более, чем для 14 тысяч местных жителей. Как отметили в МТДИ, там построят островные платформы с навесами от осадков и установят светодиодное освещение, систему навигации и табло с расписанием, систему оповещения громкоговорителями, а также урны.

«В настоящее время на реконструируемой станции Лесной городок, которая войдёт в состав МЦД-4, возводят 2 новые островные платформы, строят пешеходный тоннель с эскалаторами и лифтами, а также надземный пешеходный переход и путепровод через пути в 400 метрах от станции. Рядом обустроили парковки на примерно 100 машиномест и ОРП для общественного транспорта, отремонтировали три дороги, а также завершили строительство тротуара», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что к текущему моменту общая готовность станции составляет порядка 65%. Ожидается, что работы на ней будут завершены к концу текущего года.

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