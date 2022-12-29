Подмосковье 29 декабря 2022, 19:49 Станцию Калистово полностью обновили в Пушкинском округе

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Центральная пригородная пассажирская компания завершила ремонт станции Калистово Ярославского направления в Пушкинском округе. Теперь пассажиры ЦППК могут совершать посадку и высадку на полностью обновленной станции.

В октябре текущего года компания отремонтировала платформу № 2 по направлению из Москвы. Сейчас работы завершились на платформе № 1 по направлению в Москву.

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Во время капитального ремонта специалисты ЦППК заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки, а также обновили ограждения. Вместо асфальтового покрытия была уложена брусчатка, а на платформе появились удобные лавочки и урны.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе ведутся работы по замене общественного транспорта. Он отметил, что изменения коснулись также и подвижного состава.

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