Станцию Апрелевка запустят во временную эксплуатацию 25 сентября

На Киевском направлении МЖД практически завершили реконструкцию на железнодорожной станции Апрелевка. Ее начальник Ирина Исакова рассказала, в каком режиме будет работать станция.

Пуск в эксплуатацию, пока что временную, запланирован на 25 сентября. Одновременно запустят и один из путей. Ремонтные работы на высокой пассажирской платформе подходят к концу.

«Сделаны навесы, сходы № 4 и 5, между ними — поперечный пролет. Пока мы принимаем платформу во временную эксплуатацию. <…> Заход пассажиров предусмотрен с торцов», — пояснила Исакова.

После завершения строительства конкорса — распределительного зала станции — демонтируют старый пешеходный мост.

«У жителей города будет красивый современный мост», — заключила начальник станции.

Скоро пассажиры смогут пользоваться еще одной платформой — Крекшино. На ней завершают отделочные работы. Открытие должно состояться в октябре. Платформу реконструировали год. На это время для жителей организовали бесплатный компенсационный маршрут до станции Кокошкино.