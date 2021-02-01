Еще 20 станций зарядки электрокаров от «Мособлэнерго» появилось в Подмосковье

Его провели на официальном сайте Министерства энергетики Подмосковья. Водители помогли понять, где установить новые станции. В результате они появились и в деревнях с поселками.

В Подмосковье разместили 227 таких станций, обслуживаемых «Мособлэнерго». Найти места для зарядки электрокаров можно в Щелкове, Подольске, Сергиевом Посаде, Коломне, Луховицах, Красногорске, Серпухове, Химках, Кашире, Клину, Мытищах и не только.

Время зарядки варьируется от восьми до 12 часов. Управление станцией осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт».

Такая инфраструктура для машин нового поколения становится частью современной городской среды. А в перспективе станций для электрокаров в Московской области будет более 250.