01 февраля 2021, 19:02
Еще 20 станций зарядки электрокаров от «Мособлэнерго» появилось в Подмосковье
Компания «Мособлэнерго» установила 20 новых станций для зарядки электрокаров в Подмосковье. Они работают в Дубне, Котельниках, Люберцах, Реутове, Одинцове и не только. Адреса всех точек определили благодаря опросу жителей.
Его провели на официальном сайте Министерства энергетики Подмосковья. Водители помогли понять, где установить новые станции. В результате они появились и в деревнях с поселками.
В Подмосковье разместили 227 таких станций, обслуживаемых «Мособлэнерго». Найти места для зарядки электрокаров можно в Щелкове, Подольске, Сергиевом Посаде, Коломне, Луховицах, Красногорске, Серпухове, Химках, Кашире, Клину, Мытищах и не только.
Время зарядки варьируется от восьми до 12 часов. Управление станцией осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт».
Такая инфраструктура для машин нового поколения становится частью современной городской среды. А в перспективе станций для электрокаров в Московской области будет более 250.