07 февраля 2023, 17:01
Станция водоочистки появится в деревне Толстяково под Солнечногорском
Главгосстройнадзор Подмосковья провел проверку строящегося ВЗУ в деревне Толстяково Солнечногорского округа. Уже в этом году объект обеспечит местных жителей чистой водой.
Новый водозаборный узел обеспечит чистой питьевой водой более 400 жителей деревни Толстяково. Итоговая проверка строительной готовности объекта состоится в марте, а к работе станция приступит до конца года.
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Станцию строят по программе губернатора Андрея Воробьева «Чистая вода». Она включает возведение и реконструкцию более 100 объектов водоснабжения в 19 округах Московской области.
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