Станция «Внуково» будущего МЦД-4 откроется в апреле

Железнодорожную станцию «Внуково» будущего МЦД-4 завершили на 98%. Ее планируют открыть в апреле. Сейчас рабочие заканчивают реконструкцию.

До аэропорта «Внуково» можно будет доехать на метро. Такая возможность для москвичей и жителей Подмосковья — уже не за горами. Новая станция почти готова.

«Это уже четвертая станция, реализованная МЦД-4, три были в прошлом году. МЦД-4 это станет в дальнейшем, то есть сейчас этот проект называется „Развитие киевского направления“», — пояснил Алексей Воронков, руководитель проекта по Киевскому направлению СМТ-3 «РЖД-Строй».

На всем Киевском железнодорожном направлении расширяют пути, а в будущем добавят поезда, улучшив тем самым транспортную доступность. Старые остановочные пункты от Москвы до Апрелевки превращают в ультрасовременные со стеклянными навесными фасадами, которые открывают панорамные виды.

Строят станцию точно по графику. Спешить в таком деле нельзя, ведь задача — сделать на совесть и на долгие годы. В планах 2021-го, например, построить еще шесть остановочных пунктов по Киевскому направлению, которые тоже станут частью МЦД-4.

Новый остановочный павильон сделали отапливаемым и с удобствами: туалетными комнатами, эскалаторами и лифтом. Он готов на 98%. До строительства на станции была открытая платформа. Ее демонтировали, а на период стройки создали временный деревянный пункт.

Рабочим осталось выполнить мелкие работы и сделать уборку. Пассажиров уже ждут автоматы для продажи билетов, установлено табло с расписанием. Станцию «Внуково» откроют уже в апреле.