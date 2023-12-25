Подмосковье 25 декабря 2023, 16:27 Станция скорой помощи в Одинцове получила 6 новых автомобилей пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Шесть новых машин пополнили парк скорой медицинской помощи в Одинцове. Они оснащены современным оборудованием для оказания неотложной помощи.

Новые машины — это специально оборудованные «Газели Некст», реанимационные «Газели» и «Нива». Все они отечественного производства. Автомобили начнут работу с 29 декабря и будут обслуживать пациентов в Одинцове, Звенигороде, Никольском и Голицыне.

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за пополнение автопарка скорой помощи.

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