25 декабря 2023, 16:27
Станция скорой помощи в Одинцове получила 6 новых автомобилей
Шесть новых машин пополнили парк скорой медицинской помощи в Одинцове. Они оснащены современным оборудованием для оказания неотложной помощи.
Новые машины — это специально оборудованные «Газели Некст», реанимационные «Газели» и «Нива». Все они отечественного производства. Автомобили начнут работу с 29 декабря и будут обслуживать пациентов в Одинцове, Звенигороде, Никольском и Голицыне.
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за пополнение автопарка скорой помощи.
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