16 января 2024, 16:43
Станция скорой помощи в Егорьевске получила новые машины
Подстанция скорой помощи в Егорьевске получила новый транспорт: две «ГАЗели Next» и один автомобиль «ГАЗ Соболь». Это стало возможно благодаря программе «Обновление автопарка» по программе Минпромторга.
«Машины новые, хорошие, модернизированные, с высокой проходимостью. Мы очень рады новому транспорту. Работа у нас экстренная и круглосуточная, поэтому машины нам нужны в отличном состоянии», — сообщила заведующая Егорьевской подстанции скорой медицинской помощи Ирина Тимохина.
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Отмечается, что машины оборудованы всем необходимым для спасения жизней. На Егорьевской подстанции скорой медицинской помощи круглосуточно трудится 144 человека. В смену работает девять бригад — они обслуживают 100 вызовов в будни и около 150 в праздничные дни.
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Медицина
Егорьевск
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