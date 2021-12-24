Станция скорой помощи открылась в селе Заворово Раменского округа

Новую станцию скорой помощи открыли в Раменском округе. Она расположена в селе Заворово.

В короткие сроки в помещении был выполнен капитальный ремонт, заменены внутренние инженерные коммуникации. На площади 290 квадратных метров разместились комнаты отдыха и аптечная комната, помещение для приема пищи, гардероб, а также санузлы и душевые.

Источник фото: телеканал «360»

На станции будут работать три бригады скорой помощи в круглосуточном режиме. Территориальное управление «Юго-Западное» включает в себя 60 населенных пунктов, это почти 18 тысяч местных жителей, а летом население увеличивается в 2-3 раза из-за дачников. Поэтому открытие дополнительной станции скорой помощи в округе было жизненно необходимо.