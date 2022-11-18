Подмосковье 18 ноября 2022, 18:18 Станция скорой помощи и переливания крови откроется в Ногинске в 2023 году

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В следующем году в Ногинске на улице вторая Глуховская откроется станция скорой помощи и переливания крови. Понадобилось почти два года, чтобы проект прошел экспертизу и можно было приступить к строительству.

Здание будет трехэтажным. Там оборудуют комнаты психологической разгрузки и отдыха медицинских бригад, учебно-методический класс, зал совещаний и технические помещения. На территории будет открытая стоянка.

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Сейчас на первом этаже начали установку дверей. Ведется монтаж внутренних и наружных коммуникаций, благоустраивают территорию. Работы идут по графику.

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«Близится долгожданное новоселье нашей станции скорой помощи. Мы начали эту историю с того момента, когда переселили их из барака, в котором было невозможно работать, в более комфортное здание на шоссе Энтузиастов. В скором времени у них появится постоянное современное и абсолютно подходящее для этой работы здание», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Строительство объекта проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена».

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