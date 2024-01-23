Подмосковье 23 января 2024, 18:54 Станция скорой помощи и детские сады появятся в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах Пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Строительство пяти домов в составе жилого комплекса «Томилино Парк» продолжается в Люберцах. Сейчас там возводят корпуса № 5.1, 5.2, 5.4, 6.1 и 6.2.

Застройщиком ЖК выступает Группа компаний «Самолет». Всего в состав жилого комплекса войдет 28 корпусов. Территория находится вблизи заповедника — Томилинского лесопарка, где расположены прогулочные экотропы и оборудованные места для пикников.

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Кроме того, в ЖК «Томилино Парк» уже построили два детских сада на 360 мест каждый и школу для 1,1 тысячи учеников. Согласно проекту, на территории жилого комплекса появится еще два детсада, школа, поликлиника и станция скорой помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

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