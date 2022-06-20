Станция Шугарово преобразилась после реконструкции

Завершились работы по реконструкции платформы № 2 на станции ЦППК Шугарово Павелецкого направления в городском округе Ступино.

Старую железобетонную конструкцию заменила новая платформа. Теперь пассажиры смогут с комфортом дождаться поезда под навесом от осадков. Установили новые скамейки с современным дизайном, светодиодное освещение, обновили системы оповещения с громкоговорителями, информационные табло с расписанием и стойку экстренной связи. Маломобильные пассажиры смогут воспользоваться пандусом с нескользящим покрытием.

Платформу № 1 Шугарово реконструировали в начале этого года. Работы производились Центральной пригородной пассажирской компанией.