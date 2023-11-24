Подмосковье 24 ноября 2023, 19:12 Станция обезжелезивания воды заработает в тестовом режиме в Балашихе до конца ноября Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Станцию по обезжелезиванию воды запустят в тестовом режиме в Балашихе в ноябре. Объект установили в микрорайоне Заря.

Благодаря модернизации водозаборного узла № 1-5 установили станцию для очищения воды.Теперь население микрорайона Заря и пять тысяч жителей деревни Федурново начнут получать более качественную и чистую воду.

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Кроме того, обновили водозаборный узел по региональной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

«После реализации проекта суммарно чистой водой до конца года обеспечат более 30 тысяч жителей Балашихи», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что робота для решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства в регионе усовершенствуют.

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