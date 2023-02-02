Подмосковье 02 февраля 2023, 13:32 Станция Малино в Химках станет частью МЦД-3

Читать 360tv в

Станция Малино в Химках станет частью проекта МЦД-3. В общей сложности в новый диаметр войдут шесть железнодорожных станций городского округа.

Частью МЦД-3 станут станции Малино, Фирсановка, Сходня, Подрезково, Химки и Левобережная. От станции Малино до станции Химки время в пути составит 20 минут, а до Ховрино — 25 минут. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что запуск нового диаметра запланирован на август 2023 года.

Перспективы развития общественного транспорта обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

МЦД-3 — долгожданный проект для всех жителей округа. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы проведем масштабную модернизацию железнодорожных станций. Это повысит комфорт пассажиров. После реконструкции станции станут современнее и удобнее — оборудуем островные платформы, построим новые отапливаемые павильоны и надземные пешеходные переходы с лифтами и пандусами. Дмитрий Волошин

Также на общегородском совещании обсудили работу автобусных маршрутов в поселениях Луневское и Кутузовское, которые с 1 января вошли в состав округа.

«Одна из важнейших задач — улучшить транспортную доступность внутри поселений, а также наладить сообщение с другими микрорайонами Химок, где сосредоточены социально значимые объекты», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Глава поручил организовать прямой автобусный маршрут от деревни Брехово до Юбилейного проспекта в Новых Химках. Так химчанам будет удобнее добираться до поликлиники, пенсионного фонда и налоговой.

Кроме того, было решено увеличить количество автобусов и сократить интервалы движения по маршрутам № 35 и № 36 от Лунево до железнодорожной станции Сходня, а также по маршруту № 575 от ЖК «Митино Дальнее» до станции метро «Тушинская».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».