Станция Апрелевка будущего МЦД-4 открылась после реконструкции. На месте старых платформ и пешеходного перехода появился современный пригородный вокзал. В нем оборудовали пассажирский терминал и крытый переход с эскалаторами и лифтами.

Также в порядок привели прилегающую территорию: отремонтированы дороги, тротуары, обустроены парковки. Таким образом, станция стала по-настоящему комфортной и безопасной.

«Для жителей важно добираться из Подмосковья в столицу и обратно без пробок. МЦД решает эту задачу. Поэтому стараемся не снижать темп строительства, открываем новые станции и в 2023 планируем запустить третий и четвертый диаметры», — написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Instagram, объявляя об открытии станции.

Апрелевка станет конечной точкой МЦД-4. Каждый день платформа принимает шесть тысяч пассажиров. В 2023 году планируется запустить два диаметра: в первом квартале — МЦД-3, а в четвертом — МЦД-4, который свяжет Наро-Фоминский городской округ с Реутовом и Балашихой.

До конца этого года на Киевском направлении будет открыто еще пять новых обновленных станций, они будут соответствовать стандартам московского транспорта.