Станции зарядки электрокаров появятся на платных парковках Подмосковья

Зарядные станции для электрокаров появятся на платных парковках в Подмосковье. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Олег Гаджиев.

По его словам, в регионе насчитывается уже 685 владельцев электрокаров. Кроме того, в Подмосковье более девяти тысяч машин с гибридным двигателем.

Сейчас в Московской области работает 247 зарядных станций для электрокаров.

Минэкономразвития России запланировано разместить еще 60 станций в этом году Мособлдума.

В прошлом году в Мособлдуме приняла закон, позволяющий владельцам электрокаров бесплатно парковаться на платных парковках с зарядными станциями.

Депутаты предложили расширить список платных парковок, на которых можно разместить зарядные станции.

Владельцам электрокаров доступны адреса таких станций в мобильном приложении «Мосэнергосбыт зарядки». Его можно установить в Google Play и App Store.

Ранее Подмосковье назвали одним из лидеров по развитию инфраструктуры для электрокаров.