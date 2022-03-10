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    10 марта 2022, 17:05

    Станции зарядки электрокаров появятся на платных парковках Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Зарядные станции для электрокаров появятся на платных парковках в Подмосковье. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Олег Гаджиев.

    Станции зарядки электрокаров появятся на платных парковках Подмосковья | Изображение 1

    По его словам, в регионе насчитывается уже 685 владельцев электрокаров. Кроме того, в Подмосковье более девяти тысяч машин с гибридным двигателем.

    Сейчас в Московской области работает 247 зарядных станций для электрокаров.

    Минэкономразвития России запланировано разместить еще 60 станций в этом году

    Мособлдума.

    В прошлом году в Мособлдуме приняла закон, позволяющий владельцам электрокаров бесплатно парковаться на платных парковках с зарядными станциями.

    Депутаты предложили расширить список платных парковок, на которых можно разместить зарядные станции.

    Владельцам электрокаров доступны адреса таких станций в мобильном приложении «Мосэнергосбыт зарядки». Его можно установить в Google Play и App Store.

    Ранее Подмосковье назвали одним из лидеров по развитию инфраструктуры для электрокаров.