Подмосковье 14 февраля 2023, 09:42 Станции наземного метро откроют в Железнодорожном в 2023 году

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Две станции наземного метро откроют в Балашихе в этом году. Они появятся на станциях Железнодорожная и Ольгино. Ими пользуются около 150 тысяч пассажиров.

После запуска МЦД-4 на станциях появится тактовое расписание, современные поезда, единая билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК.

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Сейчас на объектах продолжают строительство. На Железнодорожной делаю фундамент конкорса и укладывают плиты перекрытия платформы. Для проведения работ станцию частично закрыли, поэтому пассажиры пользуются временной остановкой Ольгино. До конца года она станет современным и удобным пригородным вокзалом.

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После завершения строительства на станциях появятся платформы с навесами и надземные переходы с лифтами и эскалаторами.

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