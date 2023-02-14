14 февраля 2023, 09:42
Станции наземного метро откроют в Железнодорожном в 2023 году
Две станции наземного метро откроют в Балашихе в этом году. Они появятся на станциях Железнодорожная и Ольгино. Ими пользуются около 150 тысяч пассажиров.
После запуска МЦД-4 на станциях появится тактовое расписание, современные поезда, единая билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК.
Реклама
Сейчас на объектах продолжают строительство. На Железнодорожной делаю фундамент конкорса и укладывают плиты перекрытия платформы. Для проведения работ станцию частично закрыли, поэтому пассажиры пользуются временной остановкой Ольгино. До конца года она станет современным и удобным пригородным вокзалом.
Реклама
После завершения строительства на станциях появятся платформы с навесами и надземные переходы с лифтами и эскалаторами.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Поезда
Балашиха
Реклама
Реклама