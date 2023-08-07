Подмосковье 07 августа 2023, 17:03 Станции МЦД-4 благоустроят в Подмосковье к сентябрю Министерство благоустройства Московской области

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Шесть станций МЦД-4 благоустроят в Подмосковье. Это Апрелевка, Лесной городок, Реутово, Кучино, Ольгино и Железнодорожная. Запуск нового диаметра запланирован на сентябрь — к этому событию станции получат новый облик.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, МЦД-4 пройдет по четырем округам региона. Это Наро-Фоминск, Одинцово, Реутов и Балашиха. Путь диаметра проложат через станции Апрелевка, Победа, Лесной городок, Реутово, Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино и Железнодорожная. На шести из них запланировано благоустройство, рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

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«Важной задачей для нас является приведение в порядок территорий у станций МЦД, потому что вокзал или железнодорожная станция — это первое, что видят приезжающие. Мы хотим, чтобы жителей и гостей Подмосковья встречали чистые благоустроенные пространства, где удобно подождать нужный транспорт, оставить автомобиль на парковке, безопасно в темное время суток», — сказал министр.

На станциях обустроят комфортные зоны ожидания, парковки и пешеходные дорожки. Покрытие на тротуарах и проезжих частях заменят, там также обновят разметку и пешеходные переходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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