Подмосковье 16 мая 2023, 12:46 Станции МЦД-4 благоустроят в Балашихе к концу лета

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Обустройство территорий около станций Железнодорожная, Кучино, Ольгино и Никольское проведут в Балашихе до конца лета. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«Строительство МЦД — это важный совместный с Москвой проект по улучшению транспортной доступности для жителей. Территории вокруг станций тоже станут удобнее, чтобы создать дополнительный комфорт при ожидании транспорта», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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Работы по благоустройству уже начались на станции Железнодорожная по улице Пролетарской. Здесь построят тротуары длиной 330 метров. Между улицами Новой, Школьной и Комсомольским проездом появится зона ожидания площадью два гектара. Более 500 метров дороги и 200 метров тротуаров отремонтируют на Привокзальной площади.

Новые пешеходные дорожки длиной 486 метров появятся на станции Кучино по улице Центральной. На станции Ольгино со стороны Больничного проезда и улицы Граничной отремонтируют около километра дороги и два километра тротуара. Здесь же организуют дополнительную парковку на 28 машин. Стоянка в несколько раз больше — на 400 мест — появится на Носовихинском шоссе, с южной стороны от станции. Благоустройство выполнят также со стороны улицы Молодой Ленинец.

На станции Никольское приведут в порядок проезжую часть и тротуар, сделают парковку на 26 машин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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