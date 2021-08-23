Станции электричек Весенняя и Купавна отремонтировали в Подмосковье

Брусчатое покрытие и новые спуски обустроили еще на двух станциях электричек в Подмосковье — платформах Весенняя и Купавна. Там заменили и ограждения, урны, лавочки.

Ремонт сделали работники ЦППК — Центральной пригородной пассажирской компании.

Отдельное внимание уделили инвалидам. Для них проложили полосу безопасности и сделали тактильные плитки у сходов.

На станциях появилось новое светодиодное освещение. Все это выполнили в рамках капитального ремонта.

В ЦППК напомнили, что узнать расписание поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Оно доступно в AppStore и Google Play.