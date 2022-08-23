Станислава Каторова переизбрали на должность главы Реутова

Станислав Каторов официально стал главой Реутова во второй раз. Он подписал присягу и был переизбран на еще один пятилетний срок. Церемония вступления в должность прошла в здании администрации округа, сообщили в муниципалитете.

Станислав Каторов подчеркнул, что главное — это руководствоваться принципом губернатора «Живем там, где работаем. Ходим по земле, слышим людей».

«Наш город — город умных и талантливых жителей, которые растут, учатся и работают в безопасном, комфортном и защищенном месте, в месте где надежно и есть чувство уверенности в завтрашнем дне. В городе, в котором хочется жить, созидать, стремиться к лучшему каждый день», — сказал он.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Реутов регулярно занимает первые места в рейтинге качества городской среды, а также входит в топ городов Подмосковья по разным показателям — образование, здравоохранение, инфраструктура и многим другим.

«Сегодня администрация городского округа вместе с нашей Московской областной думой, с правительством и губернатором Подмосковья должны работать в единой команде, с двойным усилием. Только так мы сможем реализовать те планы, которые стоят перед нами. Выполнить обещания, которые мы давали нашим избирателям», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил организовать регулярную проверку в Подмосковье из-за лесных пожаров.