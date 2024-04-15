Подмосковье 15 апреля 2024, 21:54 Станислав Вавилов из Воскресенска стал призером открытого турнира по самбо Медиасток.рф

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В Кашире состоялся открытый турнир по самбо среди юношей и девушек 2010–2012 годов рождения. Воспитанник воскресенской спортивной школы по единоборствам, Станислав Вавилов, стал бронзовым призером соревнований.

Всего в турнире приняли участие свыше 100 спортсменов из различных городов Московской, Рязанской и Смоленской областей. Борец из Воскресенска занял третье место в весовой категории до 50 килограммов.

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Турнир посвятили памяти заслуженного работника физической культуры, спорта и туризма Московской области, заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Владимира Навалихина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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