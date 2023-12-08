Подмосковье 08 декабря 2023, 17:59 Станислав Каторов стал временно исполняющим обязанности главы Ленинского округа Главное управление территориальной политики Московской области

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Временно исполняющим обязанности главы Ленинского городского округа стал Станислав Каторов. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.

Решение приняли 8 декабря на Совете депутатов Ленинского городского округа. Это произошло после того, как прежний временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Эдуард Арадушкин добровольно сложил с себя полномочия.

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Ранее Станислав Каторов руководил городским округом Реутов. Этот пост он занимал с 2017 года.

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