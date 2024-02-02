Подмосковье 02 февраля 2024, 15:12 Станислав Каторов стал главой Ленинского округа Главное управление территориальной политики Московской области

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Главой Ленинского городского округа избран Станислав Каторов. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

В пятницу, 2 февраля, в Ленинском городском округе состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избрали Станислава Каторова. До этого он возглавлял Реутов.

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Ранее главой городского округа Реутов стал Филипп Науменко. Торжественная инаугурация состоялась в администрации города 1 февраля.

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