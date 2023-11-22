Подмосковье 22 ноября 2023, 11:21 Станислав Каторов проверил работу музыкальной школы № 1 в Реутове Телеканал «360»

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Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов проверил работу музыкальной школы № 1, расположенной на Новой улице. В ходе визита Станислав Каторов пообщался с воспитанниками учреждения дополнительного образования и проверил новые инструменты, поставленные в школу в рамках нацпроекта «Культура».

«Предоставление инновационного и современного дополнительного образования, влияющее на повышение качества жизни, — один из наших приоритетов. При поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева в 17 учреждений дополнительного образования Подмосковья поставили новые музыкальные инструменты. В их числе и наша музыкальная школа № 1», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

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Он напомнил, что в школу было закуплено восемь инструментов отечественного производства: пять пианино «Михаил Глинка», баяны «Тула» и «Композитор», а также аккордеон «Композитор».

«Помимо инструментов, в рамках национального проекта „Культура“ музыкальную школу № 1 оснастили учебными материалами и подготовили помещение для сотрудника учреждения, который занимается документооборотом», — рассказали в пресс-службе округа.

Отмечается, что музыкальную школу № 1 посещают 500 воспитанников из городских округов Реутов и Балашиха, а также дети из Москвы. Ранее два воспитанника школы — Владимир Подгорнов и Иван Кирьянов стали стипендиатами губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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