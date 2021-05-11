Стандарты жилья в Подмосковье введут до 1 июля. Вот главные из них

В Московской области до 1 июля введут стандарты жилищной политики. В них будут прописаны минимальные требования для создания комфортного и качественного жилья. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уже сейчас обратить внимание на строящееся жилье, чтобы даже до принятия стандартов оно возводилось по новым требованиям.

«Время идет, технологии совершенствуются. Мы все прекрасно знаем, что большое количество жилья строится в московской агломерации. Особый упор мы должны делать на качестве и удобстве. В этой связи вводятся новые стандарты, которые должны быть реально внедрены, реально человек должен почувствовать», — отметил Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова отметила, что каждый год в регионе в новостройки въезжают более 70 тысяч семей. Но жилье не всегда отвечает запросам новоселов. Комитет по архитектуре уже создал стандарты качества жилищного строительства на территории Московской области.

«Цель данного стандарта — внедрение новых подходов к проектированию и строительству многоквартирных жилых домов, создание комфортной среды, которая будет отвечать запросам жителей Подмосковья. Сейчас данный документ проходит внутреннее согласование и будет принят до 1 июля», — отметила Федотова.

Источник фото: телеканал «360»

Стандарты распределены на шесть разделов, в которых описаны требования к самым разным частям домов. Это и дворы, и подъезды, и фасады, и внутренняя отделка квартир. Федотова перечислила четыре самых востребованных стандарта.

Так, благодаря стандарту «Безбарьерная среда» вход в подъезды будет комфортным для всех, в том числе и для маломобильных жителей. Это сделают за счет организации входа в подъезд с уровня тротуара без ступеней и лестниц. Входные группы будут сквозными и на улицу, и во двор.

Задача стандарта «Комфорт и чистота» заключается в обеспечении чистоты и комфорта в подъезде, а также организации раздельного сбора мусора. В том же стандарте прописан запрет на установку мусоропроводов в многоквартирных домах.

Стандарт «Двор без машин» обеспечит безопасность и комфорт возле дома. Появится требование о запрете на доступ автомобилей во дворы, если не идет речь об экстренном случае.

Со стандартом «Безопасный подъезд» безопасность и комфорт будут обеспечены и внутри дома. Он предполагает панорамное остекление у входа в подъезд, прописывает список обязательных помещений, навигацию и требования по высоте первого этажа.

Губернатор Московской области отметил, что перечисленные стандарты выгодны и самим застройщикам. Ведь спрос на качественное жилье выше.

Поэтому я обращаю внимание на то, что постановление постановлением, но работайте, пожалуйста, со строителями. Старые стандарты не должны сейчас протащить Андрей Воробьев.

Федотова отметила, что ведомства постараются согласовать новые стандарты до 1 июля.