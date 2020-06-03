Стандарт проведения ЕГЭ приняли в Подмосковье. Понадобятся антисептики и маски

Больше 37 тысяч школьников Подмосковья сдадут в этом году единый государственный экзамен. Для них приняли безопасный стандарт организации тестирования. Во всех пунктах продумают меры предосторожности.

Перед каждым экзаменом будут проводить генеральную уборку и дезинфекцию помещений, подчеркнула министр образования региона Ирина Каклюгина.

А при входе у всех детей и организаторов будут измерять температуру Ирина Каклюгина.

Она рассказала, что на каждой площадке подготовят дозаторы с антисептиками. Но вход сделают по отдельному графику, чтобы избежать очередей.

«Также мы организуем специальную рассадку выпускников — в шахматном порядке», — уточнила Ирина Каклюгина.

Кроме того, организаторы пройдут тест на коронавирус и будут работать в масках и перчатках. Первые экзамены состоятся уже 3 июля. Это география, литература и информатика.

Ранее дистанционное проведение ЕГЭ объявили невозможным.