03 июня 2020, 15:39
Стандарт проведения ЕГЭ приняли в Подмосковье. Понадобятся антисептики и маски
Больше 37 тысяч школьников Подмосковья сдадут в этом году единый государственный экзамен. Для них приняли безопасный стандарт организации тестирования. Во всех пунктах продумают меры предосторожности.
Перед каждым экзаменом будут проводить генеральную уборку и дезинфекцию помещений, подчеркнула министр образования региона Ирина Каклюгина.
А при входе у всех детей и организаторов будут измерять температуруИрина Каклюгина.
Она рассказала, что на каждой площадке подготовят дозаторы с антисептиками. Но вход сделают по отдельному графику, чтобы избежать очередей.
«Также мы организуем специальную рассадку выпускников — в шахматном порядке», — уточнила Ирина Каклюгина.
Кроме того, организаторы пройдут тест на коронавирус и будут работать в масках и перчатках. Первые экзамены состоятся уже 3 июля. Это география, литература и информатика.
Ранее дистанционное проведение ЕГЭ объявили невозможным.