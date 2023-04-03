Подмосковье 03 апреля 2023, 10:56 Стандарт обслуживания «Наш дом» ввели в еще 12 управляющих компаниях Подмосковья ГЖИ МО

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Госжилинспекция сопроводила переход на новый стандарт обслуживания МКД «Наш дом» еще 12 управляющих компаний из Подмосковья. Новые офисы открыли в Балашихе, Люберцах, Можайском, Реутове, Солнечногорске и Серпухове.

Все 12 УК подтвердили готовность следовать повышенным требованиям к качеству оказания услуг, которые выдвигает стандарт «Нашего дома». Участники должны обладать ресурсами для быстрого решения проблем и ремонтов, при этом сервис обязывает коммунальщиков постоянно находиться в контакте с жильцами через цифровые платформы и мессенджеры.

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В Реутове представительство «Нашего дома» открылось на Юбилейном проспекте, в Балашихе офис появился на проспекте Ленина, а в Люберцах — в поселке Томилино, в микрорайоне Птицефабрика. В Можайске «Наш дом» появился на 1-й Железнодорожной, в Солнечногорске — на Баранова, а в Серпухове — на 1-й Московской и на Борисовском шоссе.

«Во всех этих округах первые офисы „Нашего дома“ были открыты еще в прошлом году. Сейчас к единой областной системе присоединяются и частные компании, которые хотят соответствовать повышенным требованиям к содержанию МКД», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Масштабный ремонт и замена коммунальных сетей в Московской области начнутся сразу после окончания отопительного сезона. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.