Стало светло и появились парковки. 18 дворов благоустроили в г. о. Чехов

Комплексное благоустройство дворов в Чехове почти завершено. В этом году в муниципалитете преобразили 18 дворов. Еще 16 вошли в план по благоустройству на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба городского округа.

Благоустройство дворов на территории городского округа Чехов почти завершилось — уже готовы 17 из 18 дворовых территорий. В оставшемся дворе по адресу: улица Дружбы, дома 10, 12, 14/1, 14/2, 13 и 15 сейчас устанавливают игровое оборудование на детской площадке и кладут резиновое покрытие.

Двор жительницы Чехова Елены Фоминой комплексно благоустроили в этом году. «Построили новую детскую площадку со спортивными комплексами, установили дополнительно уличное освещение, отремонтировали проезжие части придомовых дорог, пешеходных дорожек. И самое главное — устроили парковки вдоль домов. Для нас и наших детей стало комфортно выходить на улицу: стало светло, чисто и благоустроенно», — поделилась своими впечатлениями Елена.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

В августе 2019-го на портале «Добродел» было проведено голосование по выбору дворовой территории для включения ее в план благоустройства на 2020 год. Как рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, адресный перечень, сформированный по итогам голосования на портале «Добродел», состоит из 680 дворов, по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной власти — из 658 дворов.

В городском округе Чехов в программу вошли 16 дворовых территорий, расположенных по адресам:

Чехов, улица Весенняя, дома 27, 29, 31, улица Центральная, дом 41

Троицкое, дома 10, 10А, 45, 46, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48

Чехов, улица Вишневая, дома 2, 3, 5

Шарапово, улица Ленина, дома 8, 6, 4, 2, 10, 12

Столбовая, улица Труда, дома 1, 2, 7, 8, 9, 10

Чехов, улица Ильича, дома 39, 37

Дубна, дом 11

Новый Быт, улица НАТИ, дома 5Ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6Ф

Чехов, улица Чехова, дома 47, 49, 51, 53, 55

Молоди, улица Совхозная, дома 3, 4, 5

Чехов, улица Молодежная, дома 12, 13, 14

Чехов, улица Солнышевская, дом 3А, улица Чехова, дом 26

Чехов, улица Вишневый бульвар, дома 2, 3, 2А, 4, 4А

Чехов, улица Гагарина, дома 128, 112

Чехов, улица Полиграфистов, дома 4, 5

Чехов, улица Гагарина, дома 36, 42, 40

Источник фото: администрация городского округа Чехов

В муниципальных образованиях Подмосковья завершаются общественные обсуждения по согласованию с жителями дизайн-проектов дворов. Как уточнила пресс-служба Министерства благоустройства региона, до 15 ноября работы должны быть включены в муниципальную программу «Комфортная городская среда». До 15 декабря — размещены аукционные процедуры. До 30 марта 2020 года планируется заключение контрактов.

Адреса дворов, благоустройство которых запланировано на 2020 год можно посмотреть на официальном сайте Министерства благоустройства региона.