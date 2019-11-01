Стало светло и появились парковки. 18 дворов благоустроили в г. о. Чехов
Благоустройство дворов на территории городского округа Чехов почти завершилось — уже готовы 17 из 18 дворовых территорий. В оставшемся дворе по адресу: улица Дружбы, дома 10, 12, 14/1, 14/2, 13 и 15 сейчас устанавливают игровое оборудование на детской площадке и кладут резиновое покрытие.
Двор жительницы Чехова Елены Фоминой комплексно благоустроили в этом году. «Построили новую детскую площадку со спортивными комплексами, установили дополнительно уличное освещение, отремонтировали проезжие части придомовых дорог, пешеходных дорожек. И самое главное — устроили парковки вдоль домов. Для нас и наших детей стало комфортно выходить на улицу: стало светло, чисто и благоустроенно», — поделилась своими впечатлениями Елена.
В августе 2019-го на портале «Добродел» было проведено голосование по выбору дворовой территории для включения ее в план благоустройства на 2020 год. Как рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, адресный перечень, сформированный по итогам голосования на портале «Добродел», состоит из 680 дворов, по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной власти — из 658 дворов.
В городском округе Чехов в программу вошли 16 дворовых территорий, расположенных по адресам:
- Чехов, улица Весенняя, дома 27, 29, 31, улица Центральная, дом 41
- Троицкое, дома 10, 10А, 45, 46, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48
- Чехов, улица Вишневая, дома 2, 3, 5
- Шарапово, улица Ленина, дома 8, 6, 4, 2, 10, 12
- Столбовая, улица Труда, дома 1, 2, 7, 8, 9, 10
- Чехов, улица Ильича, дома 39, 37
- Дубна, дом 11
- Новый Быт, улица НАТИ, дома 5Ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6Ф
- Чехов, улица Чехова, дома 47, 49, 51, 53, 55
- Молоди, улица Совхозная, дома 3, 4, 5
- Чехов, улица Молодежная, дома 12, 13, 14
- Чехов, улица Солнышевская, дом 3А, улица Чехова, дом 26
- Чехов, улица Вишневый бульвар, дома 2, 3, 2А, 4, 4А
- Чехов, улица Гагарина, дома 128, 112
- Чехов, улица Полиграфистов, дома 4, 5
- Чехов, улица Гагарина, дома 36, 42, 40
В муниципальных образованиях Подмосковья завершаются общественные обсуждения по согласованию с жителями дизайн-проектов дворов. Как уточнила пресс-служба Министерства благоустройства региона, до 15 ноября работы должны быть включены в муниципальную программу «Комфортная городская среда». До 15 декабря — размещены аукционные процедуры. До 30 марта 2020 года планируется заключение контрактов.
Адреса дворов, благоустройство которых запланировано на 2020 год можно посмотреть на официальном сайте Министерства благоустройства региона.