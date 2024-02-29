Подмосковье 29 февраля 2024, 17:13 «Стало спокойнее». Детский омбудсмен Подмосковья — о послании Путина Федеральному собранию Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова выделила главное в послании президента

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Меры поддержки семьи продолжат вводить в России. Многие из них будут направлены на снижение количества малоимущих. Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин. По мнению детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, этот вектор развития имеет важное значение.

Ксения Мишонова отметила, что за последние два года Россия научилась жить в новых обстоятельствах, и теперь важно сконцентрироваться на внутреннем развитии.

Для меня как для гражданина, мамы и человека, который занимается общественной деятельностью, правами детей, мне сегодня стало спокойнее. Ксения Мишонова

За последние годы в Подмосковье сократилось количество малоимущих многодетных семей. В будущем их станет еще меньше.

«За 20 лет количество семей, которые малоимущие, сократилось в 3,5 раза. Это большой показатель. Президент требует, чтобы мы его сократили вообще до минимума, чтобы не более 10%», — заявила Мишонова.

Особое внимание также уделят репродуктивному здоровью и развитию образования.

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