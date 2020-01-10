Новые возможности для бизнеса: в Подмосковье стало меньше унитарных предприятий

В Московской области продолжается ликвидация унитарных предприятий (МУП и ГУП). В прошлом году план по их выводу с конкурентных рынков региона перевыполнили, сообщил министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

Работу по ликвидации неэффективных унитарных предприятий ведется в Подмосковье с 2015 года. Эту же задачу ставил президент и правительство Российской Федерации. За это время область добилась успехов. Так, в 2018-м она заняла третье место по уровню содействия развитию конкуренции. К концу прошлого года в регионе должны были сократить 77% ГУП и 64% МУП.

«Это, как правило, убыточные предприятия, которые не ведут социально значимой деятельности, дублируют деятельность друг друга и находятся в сферах, где присутствие государства необязательно», — отметил Владислав Коган.

Министр добавил, что сейчас в Подмосковье работают 22 государственных и 340 муниципальных унитарных предприятий.

«От унитарных предприятий освобождены рынки торговли, архитектуры, ритуальных услуг, социально-бытового обслуживания, наружной рекламы, туризма, связи, пассажироперевозок, культуры. Эти ниши освобождены для малого и среднего бизнеса, который сможет предложить качественные услуги населению», — подчеркнул Владислав Коган.

При этом лидерами по ликвидации предприятий стали городские округа Волоколамский, Дубна, Можайский и Раменский. Работу по выводу МУП и ГУП продолжат.