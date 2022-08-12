Стало известно о планах по ремонту фасадов в Лотошине на 2022 год

На территории Подмосковья продолжается реализация масштабной программы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов. До конца года такие работы проведут и в Лотошине.

С самого начала реализации программы капремонта в Подмосковье было отремонтировано 3 500 фасадов МКД. В рамках программы капитального ремонта текущего года в городском округе Лотошино запланировано отремонтировать внешние стены одного дома. Комплекс работ нацелен на сохранение несущих свойств конструктива здания, повышение его теплотехнических характеристик и придание привлекательного внешнего вида.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. С 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. Улучшены жилищные условия более 2,5 миллиона жителей области», — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов. Ознакомиться с адресной программой ремонта на 2022 год можно на интерактивной карте Фонда.

Собственники домов, где в настоящий момент проводится капитальный ремонт фасадов и кровель, могут следить за ходом проведения работ с помощью онлайн-камер видеонаблюдения. Для этого достаточно перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта и выбрать дом с видеонаблюдением.

Также в Подмосковье продолжается большая программа по капитальному ремонту школ и детских садов. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что большинство объектов должны открыться к 1 сентября.