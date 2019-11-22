Стало известно, кто временно возглавит Чехов

В Чехове назначен временно исполняющий полномочия главы городского округа. Эту должность заняла Ольга Карпова — заместитель главы администрации муниципалитета.

Совет депутатов городского округа Чехов назначил на должность временно исполняющего полномочия главы муниципалитета заместителя главы администрации Ольгу Карпову. Она будет занимать этот пост до новых выборов главы городского округа. О дате их проведения пока не известно.

Причиной сегодняшнего внеочередного заседания Совета депутатов городского округа Чехов стало рассмотрение заявления главы городского округа Чехов Марины Кононовой об отставке по собственному желанию. Заявление было принято к сведению.

Единогласным решением временно исполняющим полномочия главы городского округа Чехов была назначена заместитель главы администрации городского округа Чехов Ольга Карпова. Она занимает эту должность с 14:00 22 ноября 2019 года до дня избрания в установленном законодательством порядке главы муниципалитета.