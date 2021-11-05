Стало известно, кто станет застройщиком долгостроя «Солнечный град» в Воскресенске

В Воскресенске определился застройщик третьего и четвертого корпусов долгостроя «Солнечный град». Им станет региональный Фонд защиты прав дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«Заявление о намерении стать застройщиком было подано региональным фондом в конце октября этого года. Мы рассчитываем на быстрый ход судебного процесса и получение результирующего определения в первом квартале 2022 года», — сообщил гендиректор подмосковного Фонда защиты прав дольщиков Вячеслав Бетин.

В прошлом году суд признал прежнего застройщика ООО «Управляющая компания «РАДОГРАД» банкротом. После Арбитражный суд должен был вынести определение о передаче прав застройщика Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.

По словам Бетина, потом фонду предстоит зарегистрировать права на земельный участок и объект незавершенного строительства. Когда договор будет подписан, начнутся закупочные процедуры.

Жилой комплекс расположен в деревне Ворщиково, в нем запроектированы 153 квартиры, площадь которых должна составить порядка четырех тысяч квадратных метров. Жилой комплекс планируют достроить и подключить к сетям до Iтретьего квартала 2023 года.