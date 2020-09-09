09 сентября 2020, 18:59
Стало известно, когда завершится реставрация Манежа Звенигородского музея
Архитектор Алексей Курков рассказал «Радио 1», что основные работы по реставрации Манежа в Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее завершатся до конца 2020 — начала 2021 года.
«Основные сложности реставрации связаны с тем, что здание переживало в своей истории несколько реконструкций и какое-то время было заброшено», — обратил внимание специалист.
Отмечается, что деньги на реставрацию выделили в прошлом году в рамках программы «Культура Подмосковья». Основная экспозиция, посвященная истории города XVIII–XX веков, будет размещена в здании Манежа.