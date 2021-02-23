Стало известно, когда выгоднее бронировать на лето дом в Подмосковье

Конец февраля — лучшее время, чтоб начать поиски дома в Подмосковье на лето. Выбор еще есть и цены пока не выросли. Об этом РИА «Новости» рассказали риелторы.

Тем не менее элитные коттеджи стоит искать ближе к апрелю, когда в экспозиции появляются новые лоты.

«Есть основания полагать, что предстоящий сезон весна-лето этого года будет более стабилен, рост цен ожидается чуть ниже, чем в прошлый сезон, но все же он будет», — рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Весной прошлого года на фоне пандемии коронавируса риелторы отмечали резкий рост интереса к загородной недвижимости Подмосковья. В этом году эксперты тоже прогнозируют высокий спрос. Но, вероятно, рекорда 2020 года он не побьет.

По данным риелторов, в самых популярных локациях Подмосковья аренда дома обойдется примерно в 96,3 тысячи рублей в месяц — это на 12% выше, чем год назад. По мнению главного эксперта аналитического центра ЦИАН Виктории Кирюхиной, в большинстве загородных направлений наблюдается рост цен на аренду недвижимости.

Бюджетные варианты можно найти на Егорьевском шоссе — порядка 72 тысяч рублей за месяц, а также на Новокаширском шоссе — 76 тысяч рублей. Чуть дороже обойдется коттедж, расположенный на Ярославском шоссе — 85 тысяч рублей, Дмитровском — 94 тысячи рублей, Варшавском — 97 тысяч рублей, Ленинградском — 86 тысяч рублей и Каширском — 89 тысяч рублей. Самые дорогие предложения — на Рублево-Успенское шоссе. За средний коттедж там придется отдать почти 120 тысяч рублей в месяц.