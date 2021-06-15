Стало известно, как пройдут выпускные в Подмосковье

Выпускные в Московской области пройдут в традиционном очном формате, однако общегородские праздничные мероприятия отменяются — такое решение власти Подмосковья приняли ради безопасности на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщила зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина. «Выпускные в школах Подмосковья пройдут в традиционном очном формате», — отметила Каклюгина.

Она добавила, что школа сама сможет выбрать дату — 25 или 26 июня. При этом общих праздничных мероприятий в помещении не будет. Школьные выпускные пройдут либо отдельно для каждого класса, либо на свежем воздухе. От общегородских торжеств решили отказаться, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Родители смогут прийти на выпускные, но только при соблюдении всех мер безопасности.

Ранее в Московской области запретили проводить массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом. Ограничение продлится до 15 июля. При этом городские парки продолжат работать — жители смогут там погулять. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас на медиков легла очень заметная нагрузка.

«Что важно, если раньше мы говорили, что в зоне риска люди старшего возраста, то сейчас все больше болеют молодых, и болеют тяжело: 60% заболевших и 33% госпитализированных — это те, кому еще нет и 50 лет», — сказал он.