Стало известно, как будут работать поликлиники Подмосковья в локдаун

Жители Московской области продолжат получать плановую медицинскую помощь во время объявленных выходных дней, несмотря на сильную загрузку медиков больными коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, отвечая на вопросы жителей.

Он пояснил, что на сегодняшний день в Московской области развернули более 10 тысяч коек для больных коронавирусной инфекцией, но плановую помощь врачи также оказывают.

«У нас очень серьезные силы отвлечены на ковид. Вместе с тем врачи оказывают плановую помощь. Она также необходима: операции, стационары, поликлиники работают с заметной нагрузкой. В обычный день мы в поликлиниках видим 120 тысяч жителей Подмосковья, в последние две недели — 200-220 тысяч, в два раза больше. Поэтому поликлиники работают за исключением выходных дней — там будет сокращенный график», — рассказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что стоматологии Подмосковья будут оказывать только экстренную помощь, когда у человека сильно заболел зуб или какие-то другие проблемы. Если у жителей будут какие-то вопросы по обращению к врачам, то можно позвонить в Службу-112, где все расскажут.

Жители Московской области могут воспользоваться введенными выходными и сделать прививку от коронавируса. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 3,8 миллиона человек, но этого недостаточно. Для коллективного иммунитета прививки должны сделать 80% жителей. Особое внимание уделяют людям в возрасте 60 лет и старше. Они находятся в особой зоне риска и рискуют умереть от коронавирусной инфекции.

Прививку в Подмосковье можно поставить в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на железнодорожных станциях. Для выбора пункта вакцинации жители могут воспользоваться интерактивной картой. Также работают выездные бригады.