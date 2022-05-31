Современная подстанция скорой помощи появится в Видном

Новая подстанция скорой помощи появится в бывшем здании Видновской клинической больницы. Это исторический центр города. Проект запланировали на 2022 год.

Подстанцию откроют в помещении бывшего инфекционного корпуса. Сначала завершится полная реконструкция.

Как рассказал министр по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко, подстанция появится на Новой улице. Она будет рассчитана на 10 бригад в смену.

Новая подстанция скорой помощи должна отвечать всем требованиям современного медицинского учреждения такого типа Владислав Гордиенко.

Кроме основного здания, в состав комплекса включат гараж и стоянку для карет скорой помощи.

«Авторам удалось сохранить аутентичный исторический облик постройки», — подчеркнула главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Проектировщик — компания «Крост-Д». Ранее стало известно, что новые центры диспансеризации появятся в Домодедове, Одинцове и Ленинском округе.