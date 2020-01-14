Доступное тепло. В Подмосковье стали в три раза быстрее газифицировать дома

В Московской области за последние четыре года выросли темпы газификации. Успех обусловлен строительством новых сетей, созданием новых цифровых технологий. Об итогах рассказал член совета директоров Мособлгаза Дмитрий Голубков.

В 2019 году к газовым сетям подключились 27 тысяч жителей Подмосковья. Каждое четвертое подключение в стране приходится на регион, и это действительно большой результат.

«Самым важным индикатором для потребителей является возможность быстро подключиться к сетям», — отметил Дмитрий Голубков.

Источник фото: Мособлгаз

За последние семь лет в Подмосковье ощутимо выросла протяженность газопроводов — на 10 тысяч километров. На этом работа не остановится. В 2020-м планируют подключить к газу 50 населенных пунктов. Еще 10 тысяч человек получат круглосуточное тепло в домах. Продолжат подключать к газу и индустриальные парки региона — для этого упростят процедуру присоединения к сетям.

«Чем больше газопроводов, тем услуги по подключению новых абонентов доступнее», — добавил Дмитрий Голубков.

Продолжат в этом году решать другие задачи: бесхозные газопроводы, техническое обслуживание оборудования внутри квартиры, износ инфраструктуры.

Кстати, для удобства жителей на сайте Мособлгаза есть личный кабинет абонента. К нему подключились уже больше 1,2 миллиона человек. Благодаря кабинету оплатить газ можно прямо из дома.