Доступное тепло. В Подмосковье стали в три раза быстрее газифицировать дома
В 2019 году к газовым сетям подключились 27 тысяч жителей Подмосковья. Каждое четвертое подключение в стране приходится на регион, и это действительно большой результат.
«Самым важным индикатором для потребителей является возможность быстро подключиться к сетям», — отметил Дмитрий Голубков.
За последние семь лет в Подмосковье ощутимо выросла протяженность газопроводов — на 10 тысяч километров. На этом работа не остановится. В 2020-м планируют подключить к газу 50 населенных пунктов. Еще 10 тысяч человек получат круглосуточное тепло в домах. Продолжат подключать к газу и индустриальные парки региона — для этого упростят процедуру присоединения к сетям.
«Чем больше газопроводов, тем услуги по подключению новых абонентов доступнее», — добавил Дмитрий Голубков.
Продолжат в этом году решать другие задачи: бесхозные газопроводы, техническое обслуживание оборудования внутри квартиры, износ инфраструктуры.
Кстати, для удобства жителей на сайте Мособлгаза есть личный кабинет абонента. К нему подключились уже больше 1,2 миллиона человек. Благодаря кабинету оплатить газ можно прямо из дома.