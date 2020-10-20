Жители Подмосковья стали реже жаловаться газовщикам на проблемы
Просьбы о помощи поступали по экстренным номерам 104, 112. В службе отметили, что большинство обращений коснулось запаха газа. Заявки сразу передали аварийным бригадам.
В «Мособлгазе» подчеркнули важность техники безопасности, ее понимания и соблюдения. Недопустимо применять неисправные газовые приборы и технику с истекшим сроком годности.
Важно вовремя проверять такое оборудование. Подача заявок на заключение договора с «Мособлгазом» доступна на сайте службы, по бесплатному номеру горячей линии 8 (800) 200-24-09 и в любой районной службе предприятия.
Что делать при появлении запаха газа
Если вы почувствовали запах газа, необходимо сделать несколько шагов:
• сразу прекратить применять газовые приборы;
• перекрыть краны к приборам и на них;
• открыть окна или форточки для проветривания;
• вызвать бригаду по номерам 104 или 112, но вне загазованного помещения.