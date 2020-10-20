Жители Подмосковья стали реже жаловаться газовщикам на проблемы

Доля обращений от жителей Подмосковья к газовщикам снизилась на 25% за год. Люди стали меньше жаловаться на проблемы, связанные с запахом голубого топлива. Об этом рассказали в «Мособлгазе», где приняли свыше 11,5 тысячи звонков за сентябрь.

Просьбы о помощи поступали по экстренным номерам 104, 112. В службе отметили, что большинство обращений коснулось запаха газа. Заявки сразу передали аварийным бригадам.

В «Мособлгазе» подчеркнули важность техники безопасности, ее понимания и соблюдения. Недопустимо применять неисправные газовые приборы и технику с истекшим сроком годности.

Важно вовремя проверять такое оборудование. Подача заявок на заключение договора с «Мособлгазом» доступна на сайте службы, по бесплатному номеру горячей линии 8 (800) 200-24-09 и в любой районной службе предприятия.

Что делать при появлении запаха газа

Если вы почувствовали запах газа, необходимо сделать несколько шагов:

• сразу прекратить применять газовые приборы;

• перекрыть краны к приборам и на них;

• открыть окна или форточки для проветривания;

• вызвать бригаду по номерам 104 или 112, но вне загазованного помещения.