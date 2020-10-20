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    20 октября 2020, 13:39

    Жители Подмосковья стали реже жаловаться газовщикам на проблемы

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина, Юлия Уткина

    Доля обращений от жителей Подмосковья к газовщикам снизилась на 25% за год. Люди стали меньше жаловаться на проблемы, связанные с запахом голубого топлива. Об этом рассказали в «Мособлгазе», где приняли свыше 11,5 тысячи звонков за сентябрь.
    Жители Подмосковья стали реже жаловаться газовщикам на проблемы

    Просьбы о помощи поступали по экстренным номерам 104, 112. В службе отметили, что большинство обращений коснулось запаха газа. Заявки сразу передали аварийным бригадам.

    В «Мособлгазе» подчеркнули важность техники безопасности, ее понимания и соблюдения. Недопустимо применять неисправные газовые приборы и технику с истекшим сроком годности.

    Важно вовремя проверять такое оборудование. Подача заявок на заключение договора с «Мособлгазом» доступна на сайте службы, по бесплатному номеру горячей линии 8 (800) 200-24-09 и в любой районной службе предприятия.

    Что делать при появлении запаха газа

    Если вы почувствовали запах газа, необходимо сделать несколько шагов:

    • сразу прекратить применять газовые приборы;

    • перекрыть краны к приборам и на них;

    • открыть окна или форточки для проветривания;

    • вызвать бригаду по номерам 104 или 112, но вне загазованного помещения.