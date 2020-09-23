Стали известны сроки открытия платформы Крекшино
Платформа практически готова к открытию. Сейчас на территории завершаются отделочные работы.
«Открытие будет в ближайшее время — в четвертом квартале 2020 года. Планируется где-то на октябрь», — уточнил Курмакаев.
Конструкции станции и самой платформы уже готовы. Идет подшивка навеса платформы и работы в подземной части вестибюля.
Платформа Крекшино будет островной, с тремя вестибюлями. Два из них выходят в город, один — на платформу. На нее организовали несколько выходов, предусмотрели безбарьерный доступ для пассажиров с ограниченными возможностями, установили лифты.
Пока шла реконструкция, город организовал для жителей бесплатный компенсационный маршрут до ближайшей станции — Кокошкино.
Платформа станции Крекшино войдет в четвертый диаметр. Пути в рамках строительства МЦД здесь откроют только в следующем году. До конца 2020-го на Московских центральных диаметрах появятся пять новых станций.