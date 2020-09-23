Стали известны сроки открытия платформы Крекшино

На станции Крекшино год не было посадки и высадки из-за реконструкции платформы. Сейчас работы практически завершены, рассказал «360» руководитель проекта Радик Курмакаев.

Платформа практически готова к открытию. Сейчас на территории завершаются отделочные работы.

«Открытие будет в ближайшее время — в четвертом квартале 2020 года. Планируется где-то на октябрь», — уточнил Курмакаев.

Конструкции станции и самой платформы уже готовы. Идет подшивка навеса платформы и работы в подземной части вестибюля.

Платформа Крекшино будет островной, с тремя вестибюлями. Два из них выходят в город, один — на платформу. На нее организовали несколько выходов, предусмотрели безбарьерный доступ для пассажиров с ограниченными возможностями, установили лифты.

Пока шла реконструкция, город организовал для жителей бесплатный компенсационный маршрут до ближайшей станции — Кокошкино.

Платформа станции Крекшино войдет в четвертый диаметр. Пути в рамках строительства МЦД здесь откроют только в следующем году. До конца 2020-го на Московских центральных диаметрах появятся пять новых станций.