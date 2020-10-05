Стали известны самые популярные вопросы жителей Подмосковья в ЦУР

За прошлую неделю жители Подмосковья чаще всего обращались в ЦУР по вопросам, связанными с мусором. Также в топ актуальных вопросов вошли темы по медицине, экологии, социальной сфере и коронавирусу.

Об этом рассказал министр государственного управления Московской области Максим Рымар.

Более четырех тысяч сообщений про мусор пришло за минувшие семь дней. Большая часть писем пришла от жителей Балашихи, Воскресенска и Можайска. Горожане жалуются на переполненные урны и на то, что после опиловки деревьев не убирают ветки.

Вторым проблемным направлением стала медицина. Чаще всего жители не могут записаться на прием или получили некачественную помощь в стационарах. По словам Рымара, больше всего замечаний поступило по Балашихе, Коломне и Ивантеевке.

При этом он отметил, что количество зарегистрированных пользователей почти достигло 1 700 000 человек. А за неделю добавились 4,5 тысячи пользователей портала. Также Рымар добавил, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом полугодии наблюдается 20% прирост по новым сообщениям, также повысилось качество решения проблем и почти в два раза сократилось число просрочек и повторных сообщений.