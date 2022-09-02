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Подмосковье

02 сентября 2022, 18:34

«Мострансавто» перечислило самые популярные у жителей Подмосковья автобусные маршруты

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«Мострансавто» с составило рейтинг самых популярных маршрутов, которыми пассажиры пользовались больше всего летом 2022 года. Этот перевозчик занимается обслуживанием больше чем 1200 городских, пригородных и междугородних маршрутов. Каждый день на линии выходит примерно четыре тысячи автобусов.

Одним из самых востребованных стал маршрут № 344 из Химок в Москву, по нему проехали больше 1,1 миллиона раз. Также много ездили из Пушкино в Ивантеевку, из Лыткарина к метро «Котельники».

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Жители Подмосковья часто пользуются социальными картами для оплаты своих поездок. Только за летние месяцы они воспользовались такими картами больше миллиона раз. Но самым популярным способом оплаты остаются банковские карты, которыми жители и гости региона заплатили почти 1,1 миллиона раз. Все указанные маршруты работают по регулируемым тарифам, в них доступны льготы для некоторых категорий граждан.

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